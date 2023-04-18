Робота в гарячих точках наших евакуаційних екіпажів "Білий янгол" - це поклик серця для хлопців.

П'ятьох малюків та підлітків разом із батьками вивіз евакуаційний екіпаж "Білих Янголів" із Красногорівки на Донеччині. Місто - за кілька кілометрів від лінії фронту - під постійними обстрілами. Дорога звідти - також прострілюється. Та попри ризики правоохоронці змогли евакуювати велику родину. Як це було? Дивіться в нашому матеріалі.

Красногорівка. Звідси до лінії фронту як рукою подати. Місто під постійним ворожим вогнем. Гатять з артилерії, танків та РСЗВ. Тут досі живе близько восьмисот людей.

Доволі таки багато населення тут лишається. Їдемо забирати зараз сім'ю. До лінії фронту недалечко тут, кілометрів 5, десь близько 7 км до міста Маріїнка звідси.

Артем Щусь, начальник відділу поліції №2 Покровського районного управління поліції (м.Курахове):

У нас запланована одна багатодітна сім'я на виїзд, ми вже їх вмовили, їм є куди їхати. Ми зараз забезпечимо їх безпекою і логістикою. І вивеземо в більш безпечне місце.

Це другий етап примусової евакуації дітей із Красногорівки.

Евакуаційний екіпаж "Білого янголу" забирає п'ятьох дорослих і чотирьох дітей. Правоохоронці довго вмовляли родину виїхати з міста. Під час одного з російських обстрілів жінка втратила сина. Без батька залишилося двоє дітей.

Найменшому евакуйованому - 3.

Родину "Білий янгол" вивіз до Дніпра, звідти вони потягом поїхали на Київщину. Цього ж дня вдалося вивезти іще одну сім'ю із Красногорівки.

Правоохоронці перевіряють і багатоквартирні будинки.

Батьків щоразу переконують евакуювати своїх дітей. Та деякі - попри постійні ворожі обстріли - вивозити їх - не поспішають.

Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації ГУНП в Донецькій області: