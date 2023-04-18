Евакуаційний екіпаж "Білий Янгол" вивіз родину із Красногорівки [ Редагувати ]
П'ятьох малюків та підлітків разом із батьками вивіз евакуаційний екіпаж "Білих Янголів" із Красногорівки на Донеччині. Місто - за кілька кілометрів від лінії фронту - під постійними обстрілами. Дорога звідти - також прострілюється. Та попри ризики правоохоронці змогли евакуювати велику родину. Як це було? Дивіться в нашому матеріалі.
Красногорівка. Звідси до лінії фронту як рукою подати. Місто під постійним ворожим вогнем. Гатять з артилерії, танків та РСЗВ. Тут досі живе близько восьмисот людей.
Доволі таки багато населення тут лишається. Їдемо забирати зараз сім'ю. До лінії фронту недалечко тут, кілометрів 5, десь близько 7 км до міста Маріїнка звідси.
Артем Щусь, начальник відділу поліції №2 Покровського районного управління поліції (м.Курахове):
У нас запланована одна багатодітна сім'я на виїзд, ми вже їх вмовили, їм є куди їхати. Ми зараз забезпечимо їх безпекою і логістикою. І вивеземо в більш безпечне місце.
Це другий етап примусової евакуації дітей із Красногорівки.
Евакуаційний екіпаж "Білого янголу" забирає п'ятьох дорослих і чотирьох дітей. Правоохоронці довго вмовляли родину виїхати з міста. Під час одного з російських обстрілів жінка втратила сина. Без батька залишилося двоє дітей.
Найменшому евакуйованому - 3.
Родину "Білий янгол" вивіз до Дніпра, звідти вони потягом поїхали на Київщину. Цього ж дня вдалося вивезти іще одну сім'ю із Красногорівки.
Правоохоронці перевіряють і багатоквартирні будинки.
Батьків щоразу переконують евакуювати своїх дітей. Та деякі - попри постійні ворожі обстріли - вивозити їх - не поспішають.
Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації ГУНП в Донецькій області:
Робота в гарячих точках наших евакуаційних екіпажів "Білий янгол" - це поклик серця для хлопців. Ми кожного дня вивозимо людей і маленьких мешканців регіону, і дорослих в безпечні місця. І на відміну від пропаганди ворога, ми робимо свою роботу чесно і по закону.
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