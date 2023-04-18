У вівторок, 18 квітня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про те, що буде з Лаврами в Україні.

Є ще дів Лаври. Це Почаївська Лавра у Тернопільській області й Святогірська лавра у Донецькій області. В Донецькій області монастир належить власне місцевій обласній владі. У Києво-Печерській Лаврі так само була укладена угода ще у 2003 році щодо оренди, точніше, користування на 49 років. Власне картина трохи нагадує те, що відбувається у Києво-Печерській Лаврі.

"Один з храмів Кам'янецького заповідника, термін угоди закінчився. І зараз справа знаходиться у суді Тернопільської області для того, щоб держава у вигляді заповідника поновила користування цим майном. Так само процес відбувається у Чернігівський області. Більш цивілізовано. Там теж скінчився термін користування. Комісія працює, щоб розв'язати ці питання", - додав він.