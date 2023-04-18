Зеленський звернувся до українців після візиту в Авдіївку [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський привітав українських військових та медиків з Великоднем та вручив їм нагороди.
Про це заявив Зеленський під час вечірнього звернення у вівторок, 18 квітня.
"Шана кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які вже 419 днів і 9 років стримують і поступово знищують це російське зло. Мав честь привітати українських солдатів та офіцерів із Великоднем, вручити нагороди. Я часто у вечірніх зверненнях дякую саме їм… За влучність і хоробрість, за знищення окупантів", - сказав Зеленський.
Президент звернувся також до представників Медичних сил та подякував їм за героїчну допомогу українським військовим.
"І на Донеччині, і тут, у Полтаві, відвідав шпиталі… Гордість за наших людей, сильних навіть тоді, коли вони ще відновлюють свої сили. Честь і шана всім, хто лікує наших воїнів", - розповів він.
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