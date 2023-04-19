Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot та ракети до нього. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

У списку переданої військової допомоги 18 квітня з'явилися нові пункти:

ЗРК Patriot із ракетами;

16 вантажівок Zetros;

12 машин прикордонної служби.

У грудні 2022 року США обіцяли передати Україні ЗРК Patriot. У січні 2023 року постачання цього озброєння також анонсували Німеччина та Нідерланди.

7 березня глава міноборони Маріуш Блащак заявив, що ЗРК прибули в Україну, але пізніше у його відомстві спростували цю інформацію.