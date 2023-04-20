"путін знищив найбільш боєздатну частину армії рф" - ГУР [ Редагувати ]
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив про те, що найбільш боєздатна частина російської армії знищена. І це зробив саме диктатор володимир путін, коли відправив їх воювати проти України. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
За його словами, наразі війська рф тактичні операції можуть планувати і спробувати їх реалізовувати. Інша справа - в цілому росіяни переходять до стратегічної оборони.
Розпіарений "великий" зимовий наступ, який довго анонсувався, ми вже бачимо, що давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені.
Він підкреслив, що в окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року.
Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої. Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне путін, пославши у м’ясорубку.
При цьому він нагадав, що наші Сили безпеки та оборони своєю чергою готуються до звільнення української території.
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