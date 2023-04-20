Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив про те, що найбільш боєздатна частина російської армії знищена. І це зробив саме диктатор володимир путін, коли відправив їх воювати проти України. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі війська рф тактичні операції можуть планувати і спробувати їх реалізовувати. Інша справа - в цілому росіяни переходять до стратегічної оборони.

Розпіарений "великий" зимовий наступ, який довго анонсувався, ми вже бачимо, що давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені.

Він підкреслив, що в окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року.

Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої. Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне путін, пославши у м’ясорубку.

При цьому він нагадав, що наші Сили безпеки та оборони своєю чергою готуються до звільнення української території.