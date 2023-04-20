У Бундестазі виключили постачання Україні F-16 [ Редагувати ]
У Бундестазі виключили постачання Україні винищувачів F-16. Те саме стосується участі європейського військового контингенту у війні проти рф.
Про це заявила голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман, повідомляє Bild.
В Україні не буде ні Tornado, ні Eurofighter.
За її словами, це пов'язано з тим, що "українські пілоти не можуть досить швидко навчитися західних винищувачів".
Водночас Штрак-Циммерман зазначила, що "з МіГами все по-іншому".
Ці радянські запаси, їх можна використати негайно.
Також голова оборонного комітету категорично висловилася про участь європейських військ у війні проти росії на території України.
В Україні не буде сухопутних військ. Жоден німецький чи європейський солдат не ступить на українську землю.
по темі
У житловому будинку в Запоріжжі вибухнула граната
Міжнародна благодійна організація Dorcas продовжує надавати грошову допомогу переселенцям у Запорізькій та Закарпатській областях
Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федор Веніславський заявив, що контрнаступ українських сил буде "сюрпризом
Для родин переселенців на заході України збудують нове житло
У середу, 19 квітня, окупанти вивели у Чорне море 9 кораблів