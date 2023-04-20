У Бундестазі виключили постачання Україні винищувачів F-16. Те саме стосується участі європейського військового контингенту у війні проти рф.

Про це заявила голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман, повідомляє Bild.

В Україні не буде ні Tornado, ні Eurofighter.

За її словами, це пов'язано з тим, що "українські пілоти не можуть досить швидко навчитися західних винищувачів".

Водночас Штрак-Циммерман зазначила, що "з МіГами все по-іншому".

Ці радянські запаси, їх можна використати негайно.

Також голова оборонного комітету категорично висловилася про участь європейських військ у війні проти росії на території України.