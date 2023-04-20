Зеленський зустрів Єнса Столтенберга в Києві [ Редагувати ]
У четвер, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський зустрів Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Києві.
Цей візит Єнса Столтенберга – перший за час повномасштабної війни – ми трактуємо як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною – главу амбітних рішень.
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