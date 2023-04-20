У четвер, 20 квітня, генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва. Під час прес-конференції він пообіцяв продовжувати зміцнювати Збройні сили України. Альянс буде підтримувати українців в їх боротьбі і відбудові.

НАТО стоїть з Україною. Ми стояли з вами після незаконної анексії Криму в 2014 році. Ми стоїмо разом з вами в героїчній боротьбі проти російських загарбників і на захисті вашої країни. Ми будемо стояти поряд з вами і завтра, коли ви будете відбудовувати і працювати заради яскравого майбутнього українського народу.

Він зазначив, що союзники НАТО підготували десятки тисяч українських солдатів.

З минулого лютого союзники НАТО надали більше 150 млрд євро підтримки. В тому числі 65 млрд євро у вигляді військової допомоги. Це дозволило вашим військам відкинути ворога від Києва, Херсона, Харкова.

Він акцентував, що зараз члени Альянсу надають більше літаків, танків, бронетехніки.

Все це щодня допомагає на полі бою.

Своєю чергою генсек НАТО привітав "формулу миру" президента Володимира Зеленського та заявив в цьому контексті про необхідність у якомога потужніших можливостях забезпечення української безпеки.