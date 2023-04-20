Київська міська рада одностайно підтримала розірвання договору оренди землі, укладеного з посольством рф у 1999 році. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора - Росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави.

Йдеться про ділянку площею 0,3984 га, розташовану в Солом'янському районі Києва за адресою Повітрофлотський проспект, 27. Наразі посольство російської федерації в Україні не працює.

У проєкті рішення Київради зазначається, що ініціатива зумовлена повномасштабним вторгненням держави-агресорки в Україну, а також заявою МЗС 24 лютого 2022 року про розірвання дипломатичних відносин з рф.

У пояснювальній записці йдеться про те, що "рішення дозволить територіальній громаді м. Києва викорінити випадки надання пільгових умов у питаннях земельних відносин інституціям держави-агресора – російській федерації та сприятиме раціональному використанню землі у м. Києві".