Київрада розірвала договір оренди землі з посольством рф [ Редагувати ]
Київська міська рада одностайно підтримала розірвання договору оренди землі, укладеного з посольством рф у 1999 році. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора - Росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави.
Йдеться про ділянку площею 0,3984 га, розташовану в Солом'янському районі Києва за адресою Повітрофлотський проспект, 27. Наразі посольство російської федерації в Україні не працює.
У проєкті рішення Київради зазначається, що ініціатива зумовлена повномасштабним вторгненням держави-агресорки в Україну, а також заявою МЗС 24 лютого 2022 року про розірвання дипломатичних відносин з рф.
У пояснювальній записці йдеться про те, що "рішення дозволить територіальній громаді м. Києва викорінити випадки надання пільгових умов у питаннях земельних відносин інституціям держави-агресора – російській федерації та сприятиме раціональному використанню землі у м. Києві".
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