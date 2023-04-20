Понад 30 обстрілів Вугледара зафіксовано на Волноваському напрямку. Також під вогонь "Градів" потрапила Новоукраїнка - про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Росіяни продовжують поливати вогнем і інші міста українського Донбасу. Артилерійські обстріли, авіанальоти і штурми піхотою.

Проте ворога - стримують. На Авдіївському, Лиманському, Бахмутському напрямках наші оборонці відбили понад 55 ворожих атак. Найзапекліші бої - за Бахмут та Мар'їнку. Докладніше про ситуацію - у нашому огляді.

Луганщина. Тут нині точаться важкі бої. Це - кадри наших захисників. Протитанкісти 87-го дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади виявили пункт спостереження окупантів та ліквудвали його.

На Луганщині ворог застосовує заборонені термобаричні боєприпаси, намагаючись пробити нашу оборону. Але зусилля марні. Минулої доби наші захисники відбили усі ворожі атаки, зазначають у Генштабі.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах південної околиці населеного пункту Кремінна та Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої за місто - фортецю. Це - відео роти "Гонор" - Батальйону "Вовки Да Вінчі". Вони боронять останню дорогу на Бахмут.

Всі намагання ворога пробитися закінчуються смертю. Жорстокі та криваві бої тут не припиняються ні на хвилину. Гаряче й на Авдіївському напрямку. І поблизу Марʼїнки.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського, успіху не мав. На Мар'їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах населених пунктів Мар'їнка та Побєда.

Від рашистської нечисті страждають й інші населені пункти. Під вогнем - Торецьк. Правоохоронці підходять до будинку, від якого лишилося тільки декілька каменів.

Так виглядає пряме влучання ракети С - 300. Будинок було зроблено з бутового каменю. Це - один з найбільш міцних буд матеріалів. Але фактично - шансів вижити навіть у підвалі- не було зовсім.

Поліцейські документують кожен воєнний злочин рф. У Торецьку залишаються понад 8 тисяч жителів, багато дітей.

Триває евакуація з прифронтових територій. Напередодні екіпаж "Білого Янгола" поїхав по багатодітну родину у селище Нью-Йорк.

Катерина Сабірова, інспектор відділу комунікацій ГУ НПУ в Донецькій області:

Місцеві мешканці кажуть, що обстріли не вщухають ні на мить. Сьогодні ми приїхали сюди, аби евакуювати родину із маленькими дітьми.

У родині - шестеро дітей віком від 3 до 19 років. Сімʼя наважилася на евакуацію тільки коли російські снаряди влучили в сусідні будинки.

Валентина, старша донька:

У нас на соседней улице были прилеты. Вот из-за этого мы уже точно решили, что будем выезжать…переживаем больше за детей. У нас дети на первом месте…

"Білі Янголи" вивезли усіх. Родину відправили до Черкащини. Там на них чекає житло та безпека.