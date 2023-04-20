У четвер, 20 квітня, парламент Литви остаточно затвердив введення національних санкцій щодо громадян росії та Білорусі у зв'язку з війною в Україні. Депутати змогли подолати вето президента.

99 членів Сейму проголосували за ухвалення закону без поправок, запропонованих президентом, семеро проголосували проти і двоє утрималися.

Згідно з остаточно затвердженим законом про обмежувальні заходи, з 2 травня цього року до 3 травня 2024 року для росіян і білорусів буде обмежено отримання литовських віз, статусу електронного резидента. При цьому для них буде введено заборону на ввезення українських гривень.

Громадяни росії зіткнуться з додатковими труднощами під час в'їзду до Литви і при придбанні нерухомості, а їхні заяви на отримання посвідки на проживання в Литві тимчасово не прийматимуть.

Ухвалений закон також призупиняє приймання заяв на отримання візи від громадян росії та Білорусі, за винятком випадків, коли посередником у видачі візи виступає Міністерство закордонних справ Литви. Це дасть змогу в'їжджати в Литву особам, яких переслідують московський і мінський режими.

Крім того, до травня 2024 року в Литві не прийматимуть заяви на отримання тимчасової посвідки на проживання для громадян росії. Виняток буде зроблено для тих, для кого посередником виступає уповноважений урядом Литви орган або у кого є шенгенська віза, національна віза або посвідка на проживання в одній із країн Євросоюзу.

Зазначимо, що частина обмежень для громадян росії не діятиме для білорусів.