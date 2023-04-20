Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Єнс Столтенберг вкотре заявив: НАТО підтримує Україну, і двері Північноатлантичного Альянсу для нас відчинені.

Нова глава у відносинах з НАТО. Принаймні так офіційний Київ трактує сьогоднішній візит Генсека Північноатлантичного Альянсу. Єнс Столтенберг провів переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

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Генсек НАТО вперше від початку повномаштабного вторгнення росіян приїхав до України. Його візит не анонсували. Перед зустріччю з Президентом України Єнс Столтенберг відвідав зруйновану московитами Бучу, оглянув пошкоджену російську військову техніку на Михайлівській площі та біля Стіни Пам'яті вшанував полеглих українських воїнів.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Цього ранку я відвідав Бучу. І те, що я там побачив - ту російську жорстокість проти українського народу - глибоко торкнулося мого серця. Цю жорстокість вони продовжують і сьогодні. І винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Єнс Столтенберг вкотре заявив: НАТО підтримує Україну, і двері Північноатлантичного Альянсу для нас відчинені.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Україна має зайняти місце в євро-атлантичній родині. І місце України по праву в НАТО і ми допоможемо з нашою підтримкою, і зробимо це можливим. Ми обговорили багаторічну ініціативу підтримки - це допоможе вам перейти від обладнання і доктрини радянських часів до стандартів НАТО і забезпечити повну оперативну сумісність з Альянсом. Це є свідченням довгострокової відданості НАТО Україні. Нато стоїть з Вами сьогодні, завтра і буде стояти так довго, як буде це потрібно.

Єнс Столтенберг запросив Володимира Зеленського на саміт НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі. Натомість президент України очікує від партнерів - конкретних кроків щодо майбутнього членства в Північноатлантичному Альянсі.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми очікуємо саме кроки, кроки вперед і дуже конкретні. Нам потрібно щось більше, ніж той формат відносин, в якому ми сьогодні знаходимося - ми високо цінуємо, що країни-союзники підтримують нас зброєю, але ми хочемо розуміти, коли Україна буде в НАТО. Ми будемо в Альянсі, ми вважаємо, що це і є гарантії безпеки для України конкретно, а пакет гарантій на цьому шляху, допоки ми ще не в Альянсі - ось це ми б хотіли затвердити.

Надважливою для України є і завтрішня зустріч у форматі "Рамштайн". Її теж обговорили з Генсеком.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ви знаєте, до чого Україна готується і з приводу відповідних кроків є меседжі нашої команди, яка буде представлена на засіданні "Рамштайну". Деякі речі треба пушити, щоб відповідна зброя, яка посилить нашу армію на полі бою прийшла швидше, ніж вона навіть запланована. І я думаю, що важливо обговорити про ту зброю, на яку так довго Україна очікує, на відповідний тренінг наших пілотів, на відповідну далекобійну зброю.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Я очікую, що члени Альянсу і партнери оголосять про конкретну військову підтримку і це, звичайно, буде на додаток до тої безпрецендентної підтримки, яка вже надається. Я очікую, що члени Альянсу зроблять це тому, що це морально правильно.

За словами Столтенберга - від початку повномаштабного вторгнення країни НАТО надали Україні 150 мільярдів євро підтримки, з яких майже половина - це військова допомога.