В Україні бракує реабілітологів, а на Львівщині - ще й протезистів. У закладах, де складають металеві кінцівки, не вистачає потрібних фахівців. Деякі медзаклади своїх працівників на навчання процесу протезування відправляють до колег у європейські клініки.

Як встановлюють сьогодні протези пораненим військовослужбовцям, які кінцівки пропонують українські заклади і скільки це коштує для захисників, дізнавалися кореспонденти "Подробиць".

Крок за кроком, короткий перепочинок і далі. У німецькому містечку Дудерштадт українець Денис Кривенко вчиться ходити заново.

Денис Кривенко, військовий:

Тренування, тренування. Я вважаю, що потрібно постійно тренуватися, щоб повністю стати на ноги. Без підтримки брусів.

Обидві ноги та руку Денис втратив на війні. Торік у жовтні, у боях на сході України.

Денис Кривенко, військовий:

Я отримав поранення під Бахмутом, ми відступали і був "приліт". Коли я дізнався, що буду протезуватися, я зрадів, що знову ходитиму і матиму руку. Важко вчитися ходити заново, але я не здаюсь.

Денис - не єдиний українець у реабілітаційному центрі, що працює на базі однієї з найбільших ортопедичних компаній Німеччини. Її заснували понад сто років тому, щоб допомагати ветеранам Першої Світової. Нині у Дудерштадті та інших філіалах компанії протезують українських військових та цивільних, які постраждали у війні з росією.

Анатолій Тірік, представник компанії з виготовлення протезів та ортопедичної техніки:

З другої половини 2022 року кількість пацієнтів суттєво зросла. Ми помічаємо збільшення замовлень, особливо з протезних майстерень в Україні. Вони надходять регулярно, майже щодня.

А ще в Дудерштадті проводять тренінги для українських протезистів.

Анатолій Тірік, представник компанії з виготовлення протезів та ортопедичної техніки:

Отримати протез і спробувати з ним одразу ходити - це величезний виклик для людини. Потрібна командна робота фізіотерапевта та протезиста, які разом піклуються про пацієнта, вчать його, пояснюють, як робити перші кроки. Це тривалий і важкий процес.

Григорій, із Полтави, - один із учасників такого тренінгу. Вчитися у німецьких фахівців він буде три тижні.

Григорій Гримаренко, учасник тренінгу:

Зараз ситуація в Україні насправді дуже складна, тому що після повномасштаного вторгнення росії дуже багато людей з ампутаціями почали звертатися саме до протезистів і ми тут для того, щоб здобути досвід, який буде потрібен для допомоги їм у подальшому.

Після тренінгу в Німеччині Григорій повернеться в Україну. І допомагатиме військовим і цивільним знову повноцінно жити без бар'єрів.

Тетяна Логунова – кореспондентка:

Німеччина, Велика Британія, Сполучені Штати, Польща, Естонія та багато інших. Українцям, які через війну втратили кінцівки, допомагають в різних країнах світу. Точної статистики щодо кількості людей, яким необхідне протезування, немає. Утім рахунок йде не на сотні, а на тисячі.

А це вже реабілітаційна зала одного із львівських медзакладів. Ходити по-новому вчиться Олег Шкорбан. Поранення чоловік отримав під час контрнаступу поблизу Херсона. Разом із побратимами підірвалися на протитанковій міні.

Олег Шкорбан, військовослужбовець Збройних сил України:

Помню як підрив пошол. Помню як менаніка посікло тоже. По радостанціїї зробив доповідь ротному. Ну я не помню. Але мене діставала з середини з машини. Я був зверху на броні. Ноги були в середині.

Після поранення Олегу довелось ампутувати ногу.

Олег Шкорбан, військовослужбовець Збройних сил України:

А якось морально і без ноги нормально. Ну сначало якось вийшов з коми, то воно було, такі 2 дні була ситуація що інвалід, нікому не нужен, а то вже всьо отошло. Хі-ха, та й всьо. (сміється)

Тиждень тому чоловік отримав тимчасовий протез.

Олег Шкорбан, військовослужбовець Збройних сил України:

Зараз ще поболює трохи, воно ще не привично. Тільки привик, що ноги немає, а тут треба привикати, що вже єсть.

Щодня боєць тренується по три години - потрібно навчитися правильно ходити.

Пока привикнуть до нього саме важче, воно вєс дає. Буває фантомні болі появляються. Ну не на довго. Ну появляються.

Після поранення і до виписки уже з протезом в середньому необхідно 2 місяці. Акцент в медзакладі не лише на фізичних вправах, кажуть реабілітологи. Працюють і над психоемоційним станом.

Роксоляна Шміло, фізичний терапевт:

Ми намагаємося складати досить такі дружні стосунки. Чим швидше вони мають можливість роззнайомитися один з одним, ти швидше покращується їхній психоемоційний стан, тим більша мотивація у них до занять.

Це одна із причин чому Олег залишився проходити реабілітацію в Україні. Від протезування за кордоном захисник відмовився.

Олег Шкорбан, військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо там із протезом случиться щось чи буде там потреба подогнать розмер чи ще щось. Це треба їхать за границю. Мені проще в Україні.

В Україні власні протези не виготовляють. Їх збирають із закордонних деталей. Наприклад, у цій клініці використовують німецькі комплетуючі.

Назар Багнюк, протезист:

Протез - це як "Лего" уніфіковані з різних виробників і можна скомбінувати найкращі варіанти для пацієнта, який йому потрібен.

Для іноземних протезів у медзакладі виготовляють куксоприймачі. Це спеціальна частина, яка з'єднує кінцівку пацієнта із металевою конструкцією. Якщо він замалий чи навпаки - його тут в спеціальній майстерні відкорегують.

Для військовослужбовців протезування в Україні - безкоштовне. Держава повертає вартість незалежно від того - встановили її у приватному чи комунальному медзакладі.

Галина Гуменна, директор протезно-ортопедичного підприємства (Львів):

В лютому підняли граничні ціни. 70 тисяч - це ампутація стегна, вище коліна. Гомілка відповідно там буде порядка 450 тисяч, там десь 450 тисяч получається рука. Це та межа, в яку має вписатися підприємство.

Загалом, нині українські реабілітаційні центри проблем із протезами та комплектуючими не мають. Кардинально інша ситуація із фахівцями.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Дійсно, їх не вистачає. Бо велика кількість приходить не одномоментно, а весь час і постійно людей, які потребують протезувань. І навіть неспроста я сказав нижні і верхні кінцівки. Був акцент на протезистах на нижні кінцівки, тепер пріоритет на верхні. І ті протезисти, які займалися верхніми кінцівками, вони зараз перезавантажені.

В українських медзакладах працює кілька десятків тисяч фахівців з реабілітації. Із них лише тисяча - це фізичні терапевти.