В Україні бракує реабілітологів, а на Львівщині - ще й протезистів: як встановлюють протези пораненим військовослужбовцям [ Редагувати ]
В Україні бракує реабілітологів, а на Львівщині - ще й протезистів. У закладах, де складають металеві кінцівки, не вистачає потрібних фахівців. Деякі медзаклади своїх працівників на навчання процесу протезування відправляють до колег у європейські клініки.
Як встановлюють сьогодні протези пораненим військовослужбовцям, які кінцівки пропонують українські заклади і скільки це коштує для захисників, дізнавалися кореспонденти "Подробиць".
Крок за кроком, короткий перепочинок і далі. У німецькому містечку Дудерштадт українець Денис Кривенко вчиться ходити заново.
Денис Кривенко, військовий:
Тренування, тренування. Я вважаю, що потрібно постійно тренуватися, щоб повністю стати на ноги. Без підтримки брусів.
Обидві ноги та руку Денис втратив на війні. Торік у жовтні, у боях на сході України.
Денис Кривенко, військовий:
Я отримав поранення під Бахмутом, ми відступали і був "приліт". Коли я дізнався, що буду протезуватися, я зрадів, що знову ходитиму і матиму руку. Важко вчитися ходити заново, але я не здаюсь.
Денис - не єдиний українець у реабілітаційному центрі, що працює на базі однієї з найбільших ортопедичних компаній Німеччини. Її заснували понад сто років тому, щоб допомагати ветеранам Першої Світової. Нині у Дудерштадті та інших філіалах компанії протезують українських військових та цивільних, які постраждали у війні з росією.
Анатолій Тірік, представник компанії з виготовлення протезів та ортопедичної техніки:
З другої половини 2022 року кількість пацієнтів суттєво зросла. Ми помічаємо збільшення замовлень, особливо з протезних майстерень в Україні. Вони надходять регулярно, майже щодня.
А ще в Дудерштадті проводять тренінги для українських протезистів.
Анатолій Тірік, представник компанії з виготовлення протезів та ортопедичної техніки:
Отримати протез і спробувати з ним одразу ходити - це величезний виклик для людини. Потрібна командна робота фізіотерапевта та протезиста, які разом піклуються про пацієнта, вчать його, пояснюють, як робити перші кроки. Це тривалий і важкий процес.
Григорій, із Полтави, - один із учасників такого тренінгу. Вчитися у німецьких фахівців він буде три тижні.
Григорій Гримаренко, учасник тренінгу:
Зараз ситуація в Україні насправді дуже складна, тому що після повномасштаного вторгнення росії дуже багато людей з ампутаціями почали звертатися саме до протезистів і ми тут для того, щоб здобути досвід, який буде потрібен для допомоги їм у подальшому.
Після тренінгу в Німеччині Григорій повернеться в Україну. І допомагатиме військовим і цивільним знову повноцінно жити без бар'єрів.
Тетяна Логунова – кореспондентка:
Німеччина, Велика Британія, Сполучені Штати, Польща, Естонія та багато інших. Українцям, які через війну втратили кінцівки, допомагають в різних країнах світу. Точної статистики щодо кількості людей, яким необхідне протезування, немає. Утім рахунок йде не на сотні, а на тисячі.
А це вже реабілітаційна зала одного із львівських медзакладів. Ходити по-новому вчиться Олег Шкорбан. Поранення чоловік отримав під час контрнаступу поблизу Херсона. Разом із побратимами підірвалися на протитанковій міні.
Олег Шкорбан, військовослужбовець Збройних сил України:
Помню як підрив пошол. Помню як менаніка посікло тоже. По радостанціїї зробив доповідь ротному. Ну я не помню. Але мене діставала з середини з машини. Я був зверху на броні. Ноги були в середині.
Після поранення Олегу довелось ампутувати ногу.
Олег Шкорбан, військовослужбовець Збройних сил України:
А якось морально і без ноги нормально. Ну сначало якось вийшов з коми, то воно було, такі 2 дні була ситуація що інвалід, нікому не нужен, а то вже всьо отошло. Хі-ха, та й всьо. (сміється)
Тиждень тому чоловік отримав тимчасовий протез.
Олег Шкорбан, військовослужбовець Збройних сил України:
Зараз ще поболює трохи, воно ще не привично. Тільки привик, що ноги немає, а тут треба привикати, що вже єсть.
Щодня боєць тренується по три години - потрібно навчитися правильно ходити.
Пока привикнуть до нього саме важче, воно вєс дає. Буває фантомні болі появляються. Ну не на довго. Ну появляються.
Після поранення і до виписки уже з протезом в середньому необхідно 2 місяці. Акцент в медзакладі не лише на фізичних вправах, кажуть реабілітологи. Працюють і над психоемоційним станом.
Роксоляна Шміло, фізичний терапевт:
Ми намагаємося складати досить такі дружні стосунки. Чим швидше вони мають можливість роззнайомитися один з одним, ти швидше покращується їхній психоемоційний стан, тим більша мотивація у них до занять.
Це одна із причин чому Олег залишився проходити реабілітацію в Україні. Від протезування за кордоном захисник відмовився.
Олег Шкорбан, військовослужбовець Збройних сил України:
Якщо там із протезом случиться щось чи буде там потреба подогнать розмер чи ще щось. Це треба їхать за границю. Мені проще в Україні.
В Україні власні протези не виготовляють. Їх збирають із закордонних деталей. Наприклад, у цій клініці використовують німецькі комплетуючі.
Назар Багнюк, протезист:
Протез - це як "Лего" уніфіковані з різних виробників і можна скомбінувати найкращі варіанти для пацієнта, який йому потрібен.
Для іноземних протезів у медзакладі виготовляють куксоприймачі. Це спеціальна частина, яка з'єднує кінцівку пацієнта із металевою конструкцією. Якщо він замалий чи навпаки - його тут в спеціальній майстерні відкорегують.
Для військовослужбовців протезування в Україні - безкоштовне. Держава повертає вартість незалежно від того - встановили її у приватному чи комунальному медзакладі.
Галина Гуменна, директор протезно-ортопедичного підприємства (Львів):
В лютому підняли граничні ціни. 70 тисяч - це ампутація стегна, вище коліна. Гомілка відповідно там буде порядка 450 тисяч, там десь 450 тисяч получається рука. Це та межа, в яку має вписатися підприємство.
Загалом, нині українські реабілітаційні центри проблем із протезами та комплектуючими не мають. Кардинально інша ситуація із фахівцями.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Дійсно, їх не вистачає. Бо велика кількість приходить не одномоментно, а весь час і постійно людей, які потребують протезувань. І навіть неспроста я сказав нижні і верхні кінцівки. Був акцент на протезистах на нижні кінцівки, тепер пріоритет на верхні. І ті протезисти, які займалися верхніми кінцівками, вони зараз перезавантажені.
В українських медзакладах працює кілька десятків тисяч фахівців з реабілітації. Із них лише тисяча - це фізичні терапевти.
по темі
На Лондонському книжковому ярмарку нашій країні відвели особливе місце - центральної гості. На цій глобальній події представлені найбільші видавництва світу та національні стенди. Але не російський, індустрія оголосила бойкот москві після повномасштабного вторгнення.
Маршрут реабілітації військових повністю відпрацьований
Аби запевнити росіян, що "все йде за планом", на окуповані території України прибув господар кремля. Про візит відзвітували пропагандисти. Що не так із цим турне, та як російського диктатора вкотре зловили на брехні - Карина Вакарєва далі.
Добровольці білоруського полку імені Кастуся Калиновського воюють пліч-о-пліч з нашими бійцями у найгарячіших точках фронту: тримають оборону Бахмута, бʼють окупантів на Запоріжжі. Що мотивує їх ризикувати життям у чужій, здавалося б, країні і чому вони так небайдужі до свободи українців? В матеріалі Ольги Жидецької.
Мова про величезні кошти - в цілому це від трьохсот до п'ятисот мільярдів доларів. На якому етапі їхня конфіскація? Що заважає - і які шляхи бачать у Вашингтоні? Про все це - далі.
Аби побачити на власні очі руйнування, що спричинила російська агресія, учасники конгресу відвідали Чернігів. В цьому одному з найстаріших міст України пошкоджено три тисячі обʼєктів. Про враження від побаченего - далі в сюжеті.