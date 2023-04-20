Рятувальники по кілька разів на добу вимірюють рівень води.

До трьох метрів піднялася вода на Дніпропетровщині. Затопило сотні дачних будинків та автівки. І рятувальники попереджають - пік паводку ще попереду. Більше про ситуацію із водопіллям - розповість Олена Мендалюк.

Майже тиждень люди живуть у водяному полоні. Вода у їхні садиби почала прибувати ще напередодні Великодня.

Олена Мендалюк – кореспондентка:

Як ми бачимо, у суцільну ріку вода перетворила садове товариство. Підтоплені будинки, альтанки, теплиці, під водою опинилися автівки.

А в будинках плавають меблі та інше майно людей. На місцях підтоплення чергують рятувальники.

Ось дивіться, бачите вологий забор? Сантиметрів 10 пішло, так? Так 10 може 12. Ну ось дивіться ось далі. Ось повністю зрівняла все вода. Ось нас навіть тіченієм несе.

Підтоплено майже 200 дворів. Рятувальники по кілька разів на добу вимірюють рівень води. Кажуть, найвищий був - до двох із половиною метрів.

Роман Самойленко – рятувальник:

З вечера рівень води піднявся на 27 сантиметрів, на ранок спав на 12 сантиметрів. В різних місцях по-різному. Наприклад, в садовому товаристві "Веселка" рівень був один, впало менше. Садове товариство Восход рівень води піднявся спав менше.

Сотню курей тримає пан Микола з батьком. Аби їх погодувати чи дістатися будинку - потрібні лише високі чоботи.

За добу, кажуть чоловіки, поки не були на дачі, ситуація мало змінилася. Все затопило. Чи вдасться врятувати зелень, що зійшла - під великим питанням. Тішить те, що хоча б з курми все гаразд.

Вода прибуває. Вчора не було ще, а сьогодні вже починає появлятися. Там там і пішло. Ну ждем ось цей парапет і будемо заносити на другий поверх.

Селищний голова Курилівки пан Сергій пригадує, найбільший подібний паводок на його пам'яті був у 79-му році.

Сергій Гречавський - Курилівський селищний голова:

Тоді було води більше. Мені тоді було 9 років і я ловив рибу у себе на березі. Дач тоді не було, понімаєте? Чого жителі Курилівки там не будувалися? Того що вони знали, що там зона підтоплення. Видавалися ці участки, як садові товариства.

Ще одна біда, яка через паводок чекає на екосистему - мор риби. Нині саме триває нерест. Півмертві карасі дісталися садиб.

- А як він сюди потрапив? - Заплив з Дніпра. - Я маю на увазі, коли вода пішла, то він не зміг піти? - Да. Намагається. Чи ні.

І поки надзвичайники просять місцевих жителів не розслаблятися. Пік паводку прогнозують наприкінці квітня. І як тільки ситуація стабілізується і вода відійте - ДСНСники почнуть відкачувати її з погребів та будинків.