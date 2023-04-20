Зеленський про вступ до НАТО: Україна все зробила для того, щоб заявку задовольнили [ Редагувати ]
Україна зробила все для того, щоб її заявка в НАТО була схвалена.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, найбільший вклад у це зробили Збройні сили України.
"Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена. Складно навіть сказати, чий внесок більший у європейську євроатлантичну безпеку, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу. Дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують", - сказав Зеленський.
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