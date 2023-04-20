Україна зробила все для того, щоб її заявка в НАТО була схвалена.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, найбільший вклад у це зробили Збройні сили України.

"Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена. Складно навіть сказати, чий внесок більший у європейську євроатлантичну безпеку, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу. Дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують", - сказав Зеленський.