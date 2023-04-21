Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запросив президента України Володимира Зеленського на літній саміт альянсу у Вільнюсі. За його словами, глава держави відвідає саміт.

Про це повідомляє генсек НАТО на брифінгу перед зустріччю у форматі "Рамштайн".

"Я обговорив з Зеленським приготування до липневого саміту до НАТО, я запросив його, і я радий, що (він, - ред.) прийняв запрошення та відвідає саміт", - сказав Столтенберг.

За його словами, на саміті мають підтвердити підтримку України стільки, скільки потрібно, і прийняти багаторічну програму, яка допоможе Україні перейти від радянських стандартів та доктрин до НАТОвських.

Варто зазначити, саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі (столиці Литви) 11-12 липня.