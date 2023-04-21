Глава Пентагона Ллойд Остін заявив, що на зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" будуть обговорені три ключові питання. Мова йде про ППО, боєприпаси та засоби підтримки.

Зараз на сьогоднішній зустрічі Контактної групи ми зосередимося на трьох ключових сферах: ППО, боєприпаси та засоби підтримки.

Він наголосив, що Україна терміново потребує допомоги союзників, аби захистити своїх громадян, інфраструктуру та війська від ракетної загрози росіії.

Ми також почуємо оновлену інформацію про наш прогрес у довгостроковій перспективі підтримки українського обладнання. Ми всі знаємо, що поставлено на карту.

Глава Пентагону нагадав, що загалом учасники цієї Контактної групи надали Україні допомоги на суму понад 55 мільярдів доларів, що в десять разів більше з моменту першої зустрічі.

На початку цього тижня, США оголосили про новий пакет допомоги Україні вартістю 325 мільйонів доларів. Ми вже надали Україні понад 35 мільярдів доларів на безпекову допомогу з початку повномасштабного вторгнення росіії. У цей останній пакет ми включили більше боєприпасів для HIMARS, додаткові 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди, а також важливі засоби боротьби з бронею.

Своєю чергою він наголосив, що партнери будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.