Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України на майже 29 млн доларів, який, зокрема, включатиме 40 снайперських гвинтівок. Про це повідомляє Міністерство оборони Канади.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет військової допомоги для України на засіданні у форматі "Рамштайн".

Пакет включає внесок у розмірі 28,9 млн доларів США до Трастового фонду Комплексного пакету допомоги Україні (CAP). Зокрема, Україна отримає 40 снайперських гвинтівок калібру 50 і боєприпаси від Prairie Gun Works.

Також Канада передасть Україні 16 радіостанцій для супроводу танка Leopard 2 від компанії L3Harris Technologies.