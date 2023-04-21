Столтенберг впевнений в успішності нового контрнаступу ЗСУ [ Редагувати ]
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що впевнений в успішності нового контрнаступу українських військових.
Про це він повідомив на прес-конференції за підсумками засідання "Рамштайну".
"Треба пам'ятати, що Україна змогла відкинути війська від Києва і на півночі. Потім ЗСУ так само просунулися на сході і навколо Харкова, а потім на півдні і навколо Херсона. Тож ЗСУ в поєднанні з поставками від союзників по НАТО продемонстрували здатність звільняти території", - заявив він.
Столтенберг зазначив, що після звільнення Херсона, партнери надали Україні ще більше підтримки.
"Після того, як вони звільнили Херсон, ми надавали ще більше підтримки: бронетехніки, артилерії, ППО, танків. Тому я впевнений, коли Україна розпочне нові операції для звільнення територій, то це буде успішна кампанія", - наголосив він.
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