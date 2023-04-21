Столтенберг про гарантії безпеки Україні: потрібно зупинити патерн агресії путіна [ Редагувати ]
Країнам Заходу разом з Україною необхідно розробити механізми, які зупинять патерн агресивної поведінки російського диктатора володимира путіна.
Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону.
Він наголосив, що ще рано говорити про завершення війни росії проти України. Але коли вона закінчиться, необхідно переконатись, що путін не зможе руйнувати безпеку в Європі, розпочавши повторне вторгнення.
"Тому нам потрібно сісти та обговорити надійні рамки, механізми безпеки, які гарантують, що Путін не зможе напасти на суверенну державу. Я не можу сказати точно, як це буде виглядати, але я лише кажу, що ми всі зобов'язані припинити цей патерн агресивної поведінки Путіна, тому нам потрібно обговорити, як запобігти цьому в майбутньому", - наголосив генсек НАТО.
по темі
У четвер, 20 квітня, генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва
У четвер, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський зустрів Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Києві
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив про те, що найбільш боєздатна частина російської армії знищена
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні, 20 квітня, прибув з візитом до Києва
НАТО разом із союзниками мають надавати Україні більше озброєння та ресурсів для прискорення звільнення захоплених росією територій
Питання про членство в НАТО для України не матиме значення, якщо вона не переможе у воєнному конфлікті з росією, для запобігання такому розвитку подій альянс надає Києву безпрецедентну допомогу. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі напередодні міністерської зустрічі НАТО 4-5 квітня