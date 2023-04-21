Країнам Заходу разом з Україною необхідно розробити механізми, які зупинять патерн агресивної поведінки російського диктатора володимира путіна.

Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що ще рано говорити про завершення війни росії проти України. Але коли вона закінчиться, необхідно переконатись, що путін не зможе руйнувати безпеку в Європі, розпочавши повторне вторгнення.

"Тому нам потрібно сісти та обговорити надійні рамки, механізми безпеки, які гарантують, що Путін не зможе напасти на суверенну державу. Я не можу сказати точно, як це буде виглядати, але я лише кажу, що ми всі зобов'язані припинити цей патерн агресивної поведінки Путіна, тому нам потрібно обговорити, як запобігти цьому в майбутньому", - наголосив генсек НАТО.