Сьогодні, 21 квітня, український президент Володимир Зеленський підписав законопроект №7606 про нові правила отримання громадянства України.

Сьогодні, президент затвердив проект закону про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України.

Згідно з даним законопроектом, відтепер для отримання громадянства України потрібно буде скласти іспити на знання української мови, історії та Конституції.