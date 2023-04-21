Латвія пообіцяла передати Україні усі свої ПЗРК Stinger [ Редагувати ]
Уряд Латвії передасть Україні всі наявні в країні переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
Про це заявила міністр оборони Латвії Інара Мурнієце на засіданні "Рамштайну", повідомляє LSM.
"Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем ППО і вирішила передати Україні всі наявні у нас системи ППО Stinger. Ми зробимо все можливе, щоб передати їх якомога швидше. Усі Stinger, які ми відправили на фронт в Україну, призначені не тільки для свободи України, а й для безпеки Латвії", - заявила вона.
Міністр оборони зазначила, що це не означає, що Латвія залишиться зовсім без переносних систем ППО.
"Замість них у нас будуть більш сучасні системи RBS, траєкторію яких можна змінити навіть після пострілу", - додала вона.
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