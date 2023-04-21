Уряд Латвії передасть Україні всі наявні в країні переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Про це заявила міністр оборони Латвії Інара Мурнієце на засіданні "Рамштайну", повідомляє LSM.

"Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем ППО і вирішила передати Україні всі наявні у нас системи ППО Stinger. Ми зробимо все можливе, щоб передати їх якомога швидше. Усі Stinger, які ми відправили на фронт в Україну, призначені не тільки для свободи України, а й для безпеки Латвії", - заявила вона.

Міністр оборони зазначила, що це не означає, що Латвія залишиться зовсім без переносних систем ППО.

"Замість них у нас будуть більш сучасні системи RBS, траєкторію яких можна змінити навіть після пострілу", - додала вона.