Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі знову закликав сторони створити зону безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

"Я побачив явні ознаки військових приготувань у цьому районі, коли відвідав Запорізьку атомну електростанцію трохи більше ніж три тижні тому", - заявив він.

Гроссі додав, що експерти МАГАТЕ часто чують звуки детонації та обстрілів біля атомної електростанції.

"Відтоді наші експерти на об'єкті часто повідомляли про чутні детонації, часом припускаючи інтенсивний обстріл недалеко від об'єкта. Я глибоко стурбований ситуацією на заводі", - додав він.