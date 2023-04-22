Мобілізація в Україні: кого не можуть відправити на фронт [ Редагувати ]
Мобілізація в Україні продовжується. Однак українцям не слід вірити у все те, що пишуть в соціальних мережах. Зокрема й у те, що чоловіків "виловлюють" на вулицях і відразу ж відправляють на передову.
Про це розповів начальник Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Червяков в коментарі АрміяInform.
За законом, нагадує офіцер, військовозобов’язані особи мають виконувати правила військового обліку.
"Ми призиваємо на військову службу за мобілізацією лише фізично придатних осіб, які пройшли військово-лікарську комісію. Під час відбору особливу увагу приділяємо стану здоров’я та наявності бойового досвіду", - говорить військовий.
Оповіщення чоловіків про прибуття на призовні дільниці здійснюють через вручення повісток.
Червяков нагадує, що їх можуть вручати особисто в руки в будь-якому місці: на вулиці, на робочому місці, за місцем проживання тощо.
У свою чергу заступник начальника центру полковник Віктор Мамчур наголошує: вручення повістки - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед уточнення, оновлення даних громадян.
"А ще маю повторити, що медичний огляд є обов’язковим, і без належної підготовки людину без досвіду на фронт не відправлять", - додає він.
Мобілізація в Україні: полковник пояснив, кого не можуть відправити на фронт
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