Мобілізація в Україні продовжується. Однак українцям не слід вірити у все те, що пишуть в соціальних мережах. Зокрема й у те, що чоловіків "виловлюють" на вулицях і відразу ж відправляють на передову.

Про це розповів начальник Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Червяков в коментарі АрміяInform.

За законом, нагадує офіцер, військовозобов’язані особи мають виконувати правила військового обліку.

"Ми призиваємо на військову службу за мобілізацією лише фізично придатних осіб, які пройшли військово-лікарську комісію. Під час відбору особливу увагу приділяємо стану здоров’я та наявності бойового досвіду", - говорить військовий.

Оповіщення чоловіків про прибуття на призовні дільниці здійснюють через вручення повісток.

Червяков нагадує, що їх можуть вручати особисто в руки в будь-якому місці: на вулиці, на робочому місці, за місцем проживання тощо.

У свою чергу заступник начальника центру полковник Віктор Мамчур наголошує: вручення повістки - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед уточнення, оновлення даних громадян.

"А ще маю повторити, що медичний огляд є обов’язковим, і без належної підготовки людину без досвіду на фронт не відправлять", - додає він.

Мобілізація в Україні: полковник пояснив, кого не можуть відправити на фронт