Українські бійці знищили 680 окупантів: нові втрати росії [ Редагувати ]
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Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 680 окупантів. Загалом втрати рф від початку повномасштабної війни складають близько 185 730 військових вбитими.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 185730 (+680) осіб ліквідовано,
- танків - 3672 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 7130 (+4) од,
- артилерійських систем - 2832 (+5) од,
- РСЗВ - 539 (+0) од,
- засоби ППО - 289 (+4) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2398 (+4),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5718 (+5) од,
- спеціальна техніка - 337 (+3).
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