В тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні вранці чули вибух. Після чого на місце події окупанти направили "швидку" і пожежників.

Про це повідомляє в Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, місцеві повідомили про глухий одиничний вибух, який було чути в північних районах міста.

"Заметушилися і окупанти - відправили швидку, поліцію і пожежну в сторону району Нового Мелітополя", - написав Федоров.

Наразі деталі уточнюються.