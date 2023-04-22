В Мелітополі пролунав вибух: окупанти відправили "швидку" на місце "бавовни" [ Редагувати ]
В тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні вранці чули вибух. Після чого на місце події окупанти направили "швидку" і пожежників.
Про це повідомляє в Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, місцеві повідомили про глухий одиничний вибух, який було чути в північних районах міста.
"Заметушилися і окупанти - відправили швидку, поліцію і пожежну в сторону району Нового Мелітополя", - написав Федоров.
Наразі деталі уточнюються.
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