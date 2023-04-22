Тривалий терор Нікопольщини. Ворог цього тижня цинічно обстрілював район із важкою артилерією посеред дня. Російські снаряди понівечили храм, приватний сектор та промислові приміщення. Поранено двох місцевих жителів. ЗСУ помстилися ворогові за атаки. Продовжить Олена Мендалюк.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

На Великдень окупанти обстріляли Нікополь. Один зі снарядів впав у кількох метрах від церкви. По собі боєприпас залишив вирву діаметром в півтора метра, завглибшки метр.

А осколки розлетілися на десятки метрів. Металеві уламки побили у храмі вікна та посікли паркан.

- Ось це осколок попав - і розбилось. Це у нас вже другий раз. Перший раз - ось бачите. - Тобто, храм вже двічі був під обстрілом? - Так, ось яма залишилась там.

За словами настоятеля, в обох випадках - дивом обійшлося без жертв.

Ось це перший прилетів розбив шибку, бачите. То хлопчики понабирали в карман, а це вже другий, бачите, зовсім іншого виду. Це вже такий дуже потужний.

А за декілька днів після свята окупанти накрили з градів житловий квартал. У багатоповерхівках та приватних будинках вибило вікна та позривало дахи.

Віктор, житель Нікополя:

Димар, стався вибух і злетів увесь шифер. Ну, як я можу сказати, повністю всю покрівлю треба відновлювати.

Дах будинку пані Зінаїди посікло осколками, дірки тимчасово задули будівельною піною. Жінка розповідає, як росіяни з важкої артилерії посеред дня відкрили вогонь по мирному населенню.

Зінаїда, жителька Нікополя:

Тут фонтан диму було, страшне, я думала вулкан зірвався. Пилюка зірвалась, ось цей шифер, все летіло. От дах трохи залатали піною.

Кілька днів поспіль окупанти влаштовували нікопольцям денний терор - вогонь по людях ввели вдень, коли на вулиці найбільше містян - хто по роботі, на городі, а хто у справах в місті.

Євген Євтушенко, начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Хочу акцентувати, що це саме по населених пунктах - селам, селищам, містам. Це не військові об'єкти, це не військові бази, це цивільна інфраструктура. Били з важкої артилерії - це калібр 152-мм, вони використовували РСЗВ, "Град".

Російська армія веде обстріл прикриваючись стінами атомної станції з іншого боку водосховища.

Євген Євтушенко, начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Така-от історія ускладнює роботу наших Сил оборони. Це безперечно те, що росіяни використовують у ролі щита - територію атомної станції та населені пункти - Водяне, Кам'янка, Енергодар, Іванівка. Це ті села, де вони дислокуються, ховають своє залізо і з окраїн або вулиць, з яких вони ведуть обстріл. Ми намагаємося завдавати їм удару по живій силі й військовій техніці, а вони у відповідь не воюють із нашими Збройними силами, а воюють із цивільним населенням.

За 9 місяців щоденного вогневого терору на Нікопольщині десятки місцевих жителів загинули, сотні отримали поранення. Пошкоджено понад п'ять тисяч цивільних об'єктів.