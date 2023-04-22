На Хмельниччині обладнали реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців [ Редагувати ]
Ізраїльські військові-психологи у Хмельницькому ділилися досвідом роботи із постраждалими. Ізраїль понад 80 років боронить свої кордони, тож про те, як подолати душевні травми внаслідок війни там знають не на словах.
Українські психологи зазначають: допомоги потребують насамперед діти, літні люди, рятувальники та військові, які працюють на лінії фронту. У Хмельницькому здоров'я захисниками допомагають відновити також ерготерапевти, фізіотерапевти та фахівці-реабілітологи. Адже більшість поранених прагнуть повернутися до побратимів. Детальніше у сюжеті
- Оце відчувається, що ви пройшли реабілітацію. - Вже відновлююсь. Дякую
Юрій нині вже ходить на милицях. Бойовий медик, рятуючи життя побратимів на Донеччині сам був важко поранений.
Юрій, парамедик:
Почався мінометний обстріл в 6 годин ранку. О 8 годині в окоп прилетіла міна, зачепило руку і ногу. Пролежав в окопі 8 годин . Прийшли побратими. Дуже вдячний. Спасли. Тяжко згадувати це все.
Парамедик вже мав кілька операцій. Нині у чоловіка курс реабілітації, та до повного одужання ще довгий шлях.
Ірина Рудик, ерготерапевт:
Тут було роздроблено кістки й вклали 2 спиці тут. І зараз нам потрібно розпрацювати пальчики. Важкий процес і довготривалий
Для поранених військовослужбовців на Хмельниччині обладнали потужний реабілітаційний центр. Тут найкраще обладнання і досвідчені фахівці.
В палатах всі функціональні ліжка, до кожного підведений кисень.
Михайло Остапчук, завідувач ортопедичного відділення:
Відділення займається роботою відновлення опорно-рухового апарату та периферичної нервової системи. Покращення дрібної моторики, відновлення людини до соціуму, до того, щоб людина повернулася до праці, до життя свого.
У залах для фізіотерапії й реабілітації - обладнання для обстеження і лікування. Чимало поранених втратили рухливість суглобів, як от танкіст Олександр, який дістав важке поранення кілька місяців тому на передовій.
Леся Корчик, лікарка з фізичної та реабілітаційної медицини:
Травма в ділянці плеча в нього, відсутня провідність до пальчиків. Тобто, в нього є обмеження функції кисті. Він не може взяти руль, кружку, вилку, ложку, одягнутися. Ми заставляємо м'язи до скорочення, суглоби до рухливості.
У залах з фізичної реабілітації пораненим допомагають реабілітологи. Тут відновлюють здоров'я і спинальники, і бійці з ампутованими кінцівками.
Оксана Бочкарьова, директорка медичного закладу:
На сьогодні ми забезпечені майже повністю обладнанням з фізичної реабілітації. Але, звичайно, основним нашим проблемним питанням запишається - це фахівці з фізичної реабілітації, яких постійно готуємо і запрошуємо на роботу.
Заняття на апараті для нейрореабілітації від іноземних інвесторів нагадують дитячу гру.
Ось це малюнки, які малювали пацієнти. Кожного тижня проводимо арттерапевтичні групи.
У госпіталі працюють психологи та психіатр. Адже чимало бійців потребують їхньої допомоги.
Анаіт Болібрух, психолог:
Буває гнів, буває роздратування, тому що якісь питання, які болючі й важкі, можуть викликатись по-різному, дивлячись, яка особистість. Але і сльози, і гнів, і радість - все може бути в роботі.
Від початку широкомасштабної війни тут пройшли реабілітацію тисячі поранених бійців з усієї країни. Хірурги, невропатологи, реабілітологи й психологи роблять все, щоби вони повернулись до повноцінного життя.
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