Військовий сапер - це людина, яка будує окопи, мінує підходи до них, знешкоджує ворожі мінування.

Без права на помилку. Військові сапери. Їхня робота у тіні, але вона рятує тисячі життів, коли гармати замовкають. Та й під час боїв сапери допомагають в обороні та прокладають безпечні шляхи контрнаступу. Наш воєнкор Ігор Левенок підготував ексклюзивний репортаж про роботу, виклики та мрії бійців.

Вони щодня за крок від смерті.

Сапер - одна з найнебезпечніших професій на війні.

Ми йшли в розвідку, побачили "двохсотого" їхнього, випадково заділи, а там була граната.

Військовий сапер - це людина, яка будує окопи, мінує підходи до них, знешкоджує ворожі мінування.

Думаю процентів тридцять-сорок - це сапери роблять.

Василь називає відсотки бойових втрат ворога від роботи саперів. Підривники виходять у сіру зону між своєю позицією та ворожою і встановлюють міни: протитанкові, керовані протипіхотні, сигнальні розтяжки. І звісно, кожен такий вихід це справжня гра зі смертю.

Василь, військовий сапер:

Вчора їхали й нас обстріляли. Всі живі, але це якось так пощастило. Машину тоже розстріляли, мотор пробило, вікна, двері. Оце друг наш загинув, ми працювали на напрямку Кремінна ще.

Василь на псевдо "Борода", родом зі Львівщини. До широкомасштабного вторгнення московитів працював у Чехії на будівництві. Та на початку великої війни він повернувся. Записався до вісімдесятої десантно-штурмової бригади. Тоді й відпустив бороду.

Виходить, що мене взяли водієм сапери, але я все одно їду з хлопцями, в машині я теж не залишаюся, бо я знаю, як працювати.

А хлопці кажуть не так складно виконати саму бойову задачу, як заїхати й виїхати з передової. І тут від Василя залежить усе.

Коли наші підрозділи заходять на позиції, де раніше перебував ворог, насамперед сапери перевіряють усе, що залишилося від окупантів.

Олег, військовий сапер:

Може бути будь-що, і з банки з-під тушонки, і на фотоелемент, і на подвійний переворот, наприклад, МВЧ. Під Білогорівкою було таке, що виїхали о четвертій ранку, наче все спокійно, завершили роботу. Ми прикривали там дорогу протитанковими мінами. І тут видно в них чи артпідготовка, чи щось таке, я вже думав, чесно, що це вже все, бо воно прилітало всюди.

Ворожі міни, нерозірвані снаряди й усе, що може вибухнути, сапери знешкоджують. Вибухонебезпечні предмети складають в одне місце, закладають тротилові шашки й знищують.

Сапери кажуть: у мінній війні перевага ресурсів на боці ворога. Росіяни не підписували жодних конвенцій про заборону протипіхотних мін. Використовують увесь арсенал. Українці, натомість воюють з протитанковими мінами. Протипіхотні - тільки керованої дії.

И ми уже на местности ориентируемся где, что ставить. Это может быть большое количество "клеймаров".Учень удобние мини. Это аналог советской мини МОН-50 только уже переделаная под керованый вариант. Она сразу идет снаряженная. Ты ее установил, растянул провод, отдал нашим бойцам, и они уже себе в случае наступу подривают ее. И после подрива у многих уже желание пропадает идти дальше, а многие уже и не могут идти.

Кримчанин Павло, до широкомасштабного вторгнення росії теж не мав стосунку до справи підривника. Проте вивчився, щоб швидше повернутися до українського Криму.

Павло, військовий сапер: