ЗСУ збили гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів - Генштаб [ Редагувати ]
У суботу, 22 квітня, українським військовим вдалося збити гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів. Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ.
Сьогодні наші воїни збили 1 ворожий гелікоптер Мі-24.
Зазначається, що українським військовим також вдалося збити 4 безпілотники окупантів.
2 розвідувальних - "Орлан-10" та "Zala", а також 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет".
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