Окупанти обстріляли Харків [ Редагувати ]
Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що 22 квітня російські війська обстріляли Харків.
Харків під обстрілом.
Наразі в місті та регіоні оголошено повітряну тривогу. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що було чутно щонайменше два вибухи.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти знову завдають ударів.
Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!
"Суспільне" пише, що у місті пролунав третій вибух. Поліція Харківської області закликала людей про всі влучання повідомляти на спецлінію 102.
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