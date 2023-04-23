Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
За даними на ранок неділі, 23 квітня, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 186 420 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 4 БПЛА.
- особового складу ‒ близько 186420 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3675 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 7131 (+1) од,
- артилерійських систем - 2837 (+5) од,
- РСЗВ - 539 (+0) од,
- засоби ППО - 289 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2402 (+4),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5730 (+12) од,
- спеціальна техніка - 339 (+2)
по темі
У суботу, 22 квітня, росія висилає із країни понад 20 німецьких дипломаті
Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федор Веніславський заявив, що контрнаступ українських сил буде "сюрпризом
Українські захисники за добу ліквідували ще 520 російських окупантів
У пʼятницю, 14 квітня, у Слов'янську з-під завалів житлового будинку, який атакували росіяни, дістали ще одну дитину
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українська розвідка, ймовірно, встановила особи тих, хто жорстоко стратив військового, який потрапив у полон до росіян