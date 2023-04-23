За даними на ранок неділі, 23 квітня, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 186 420 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 4 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно склали: