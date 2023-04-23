Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що українські військові не спростовують, але і не підтверджують заяви про можливу висадку ЗСУ на лівому березі Херсонської області. Робота на цій ділянці фронту триває і вимагає інформаційної тиші.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Я хочу, щоб всі зрозуміли, що дуже складна робота триває, коли треба пересікти таку перешкоду як Дніпро. Коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, коли не буде безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння.

Речниця нагадала, що часто ворог використовує інформацію як зброю. Тому закликала дотримуватися інформаційної тиші.