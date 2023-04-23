Станом на другу половину квітня, загалом західні партнери передали та оголосили до передачі Україні на озброєння 85 танків Leopard 2.

Про це повідомляє Defence Express.

Які країни оголосили до передачі Leopard 2 та скільки

Німеччина: 18 Leopard 2A6;

Португалія: 3 Leopard 2A6;

Швеція: 10 Leopard 2A5 (Strv 122);

Польща: 14 Leopard 2A4;

Іспанія: 10 Leopard 2A4;

Норвегія: 8 Leopard 2A4;

Канада: 8 Leopard 2A4;

Нідерланди та Данія: 14 Leopard 2A4.

Таким чином, союзники зібрали комплект основних бойових танків для танкової бригади за нормами Альянсу.

Водночас строк її формування вийшов відкладеним на рік, оскільки 14 Leopard 2A4 від Нідерландів та Данії передадуть у першому кварталі 2024 року. Країни оплатили відновлення цих машин, вони будуть не зі складу ЗС Данії, а Нідерланди з 2011 року відмовились від танків і орендують танкову роту у Бундесверу.

Строки передачі Leopard 2A5 (Strv 122) від Швеції не оголошені. Видання припускає, що передача танків відбудеться найближчим часом або вже пройшла, тому що шведи не акцентують на самому факті передачі.

Перша партія з шести танків Leopard 2A4 від Іспанії мала надійти у орієнтовно 10 квітня, проте виникли проблеми з відновленням машин. Але вони вже прямують до України, тому до 1 травня вони вже будуть у країні. Також скоро мають привезти ще чотири іспанські Leopard 2A4.

До кінця весни ЗСУ отримають всі обіцяні 70танків:

21 Leopard 2A6 від Німеччини та Португалії,

36 Leopard 2A4 від Польщі, Норвегії, Канади

та 6 з 10 машин від Іспанії,

а також 10 Leopard 2

а 5 від Швеції.

"До них, формально, можливо додати 14 британських Chelanger 2 й таким чином отримати повноцінну танкову бригаду за кількістю основних бойових танків", - пояснили у Defence Express.