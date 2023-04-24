Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що якщо використати футбольну термінологію, то російсько-українська війна зараз перебуває на 72-75 хвилинах із 90.

Поки не пройдуть усі події на полі бою, це буде 72-75 хвилин.

Відповідаючи на запитання, чи не чекає на нас ще овертайми та серія пенальті, Буданов відповів:

Це лише бог може знати.

Два місяці тому в інтерв'ю Forbes Буданов заявив, що війна знаходиться на 70-й хвилині.