Зеленський розповів, що очікує від саміту НАТО у Вільнюсі [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський вважає, що Північноатлантичному альянсу необхідно прийняти амбітні рішення щодо майбутнього вступу України в НАТО.
Як повідомляє Зеленський під час брифінгу з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас у понеділок, 24 квітня.
За його словами, на зустрічі з Каллас було обговорено очікування від майбутнього саміту НАТО, який пройде 11-12 липня у столиці Литви - Вільнюсі.
"Зараз саме час, коли Альянс потребує амбітних рішень. Надійна безпека в Європі може грунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО, передовсім у відносинах між Україною і НАТО", - сказав президент.
Зеленський заявив, що Альянсу необхідно прийняти позитивне політичне рішення щодо вступу України.
"Я дякую Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО", - підкреслив він.
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