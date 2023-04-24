"Україна звільнила понад 2 тисячі полонених" - Зеленський [ Редагувати ]
З початку повномасштабної війни Україна звільнила понад 2 тисячі людей з російського полону. Серед них 140 - мирні жителі.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єром Естонії Каєю Каллас.
"За цей час ми звільнили з полону 2238 осіб. Центр (з пошуку та звільнення полонених - ред.) працює щодня, 24 на 7. З цих 2238 - 140 осіб це цивільні. Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних", - наголосив Глава держави.
За його словами, росіяни продовжують катувати героїв нашої країни. При цьому Україна не припиняє постійну роботу щодо їх звільнення.
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