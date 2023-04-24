Міністр закордонних справ росії сергій лавров вкотре нагадав вигадані кремлівською пропагандою "мети" війни проти України.

Про це він заявив під час засідання Ради безпеки ООН.

"Усунути загрози для нашої безпеки, що створювалися НАТОвцями, безпосередньо на наших кордонах і захистити людей, яких позбавили проголошених багатосторонніми конвенціями прав, захистити їх від публічно заявлених "київським режимом" прямих погроз винищення та вигнання з територій, де століттями жили їхні предки. Ми чесно сказали, за що і за кого воюємо", - заявив лавров.

При цьому чиновник країни-агресора спробував звинуватити США та Євросоюз, які "зруйнували стабільні держави Ірак та Лівію, а також порушили принципи ОБСЄ, визнавши незалежність Косова".