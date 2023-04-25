Перемога у цій війні залежить не лише від вмінь військових, а й від новітніх технологій. Дронами на передовій нині вже нікого не здивуєш. Але... Велика складова успіху - то майстерність оператора безпілотника, від його вміння не просто довести дрон до місця призначення, а й повернути його на базу.

У Черкасах волонтери відкрили школу навчання для операторів дронів. Чи багато охочих - детальніше розкаже Станіслав Кухарчук.

Бахмут. Прикордонник Артур готує черговий дрон для корегування артилерії по позиціях росіян. Ворог тисне, тому "очі" в небі висять завжди. Війна змусила наших військових пристосовувати абсолютно цивільну техніку для бойових завдань. Весільні квадрокоптери і корегувальники, і розвідники, і навіть бомбардувальники. Найбільших втрат на фронті московитам зараз завдають саме вони…

Ось вони красені! Один повністю згорів по ходу, раз, два, три, чотири, п'ять… А тут їх двоє в одному місці.

А ось так виглядають перші кроки у навчанні оператора БПЛА. Цю школу в Черкасах спеціально для військових створив волонтер і громадський активіст Іван Подолян. Люди, які не мали навіть приблизного уявлення про дрони, тут стають справжніми асами. Перший етап - тренування на симуляторі і завдання це зовсім не легке.

На "весільному квадрокоптері" літати було б значно легше, каже Іван. Та його школа використовує потужні ФПВ дрони, за класифікацією вони - гоночні, і їхня робота залежить винятково від майстерності і вмінь оператора. Та от опанувати цю техніку під силу не кожному.

Іван Подолян - керівник проєкту:

Люди сходять з дистанції, ви ж побачили, якого рівня складності ця робота. Він сильно відрізняється від МАВІКА, від розвідувальних дронів тому, що розвідувальні дрони багато функціоналу виконують автоматично, незалежно від пілота.

Тут, в закинутому ангарі, подалі від сторонніх очей, школа проводить для курсантів практичні заняття. Олександр - один з інструкторів. На заняття з пілотування до нього потрапляють лише ті, хто вже на відмінно склав іспит з теорії та роботи на симуляторі. Чоловік каже, навчившись керувати ФПВ-дроном оператор зможе впоратись з будь-яким безпілотником.

Олександр - співавтор проєкту:

Тут замалий простір для нього, бо він може розвивати швидкість у понад 150 кілометрів на годину, а від нуля до сотні він розганяється приблизно за 2 секунди.

Для військових заняття в школі безплатні. І від охочих навчатися - відбою просто немає. Олег та його побратим - військовослужбовці Нацгвардії. Хлопці зараз у відпустці і вирішили витратити її з користю. На передовій вони поки працюють з квадрокоптерами МАВІК, але вважають, що майбутнє саме за ФПВ-дронами.

Олег - військовослужбовець Національної гвардії України:

Ми вже розуміємо, що МАВІКИ вже працюють на межі своїх можливостей, що далі нікуди і потрібні вже інші засоби ураження або роботи. МАВІКОМ ми можемо працювати, щось навісом скидувати кудись, а ФПВ дає більшу маневреність - можна залетіти і підлетіти ближче, можливість повернути дрон, якщо це бомбер, або вцілити кудись.

Двері школи відкриті і для цивільних. Стас вже півтора тижні опановує керування дроном. Незабаром він збирається у військо і планує працювати з безпілотниками. Тому вирішив підготуватись заздалегідь.

Станіслав - житель Черкас:

Підготувати себе - підготувати теоретично, практичні знання, наробити мілку моторику - бути готовим. Краще це робити, коли в тебе немає стресових ситуацій, аніж тоді, коли ти вже у війську і починаєш стресово нахапувати знань.

Утім в школі не тільки вчать. Місяць тому Іван та його колеги почали самостійно збирати ФПВ-дрони для ЗСУ. Їх собівартість у п'ять разів нижча, за той самий МАВІК, а ефективність значно вища.