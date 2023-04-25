Окупанти підтягнули до Авдіївки танкові підрозділи. Вони намагатимуться взяти місто штурмом. Про це повідомив полковник Сил оборони Олексій Дмитрашківський. Зокрема зазначив, що останні дні противник значно збільшив інтенсивність обстрілів Авдіївки.

Тривали позиційні бої також на Бахмутському, Вугледарському, Марʼїнському напрямках та в районі Кремінної-Сватового. Докладніше розкаже Євген Соломін.

Перекур окупантів у Ровеньках. Цього разу забавовнило на нафтобазі окупованого у 2014 р. міста. Ровенчани твердять, що перед вибухами чули звуки у небі. Їх ідентифікували як безпілотник. Потім пролунав перший вибух. Далі на нафтобазі все почало палати і детонувати.

Перед цим вибухало і в Алчевську. У місцях дислокації окупаційних військ. На Сватівсько-Кремінському напрямку тривають позиційні бої. Ворог обстрілює з важкої зброї деокуповані луганські села.

Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Найбільшим місцем навали ворога, мається на увазі артилерійської навали, залишається Невське, Білогорівка, Діброве. Ворог туди гатить просто прицільно.

Та навіть під ворожим вогнем у декуповані села Луганщини вдається завозити гуманітарну допомогу.

Донеччину за минулу добу армія країни терористів обстріляла 4 десятки разів. Задіювала авіацію, "Гради", "Урагани", артилерію, міномети. Напередодні вночі гатили по Краматорську.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 43 приватні будинки, мобільна амбулаторія, церква. Під вогнем рашистів і Словянський напрямок. Саме місто цього разу не постраждало, проте кожен новий обстріл - це поранені та вбиті.

Вадим Лях, голова Слов'янської міської військової адміністрації:

Ці обстріли приносять колосальну, велику шкоду, тому що в місті знаходиться багато мешканців. Влітку 22-гобуло 20 тисяч, зараз 50! Тому 2 останні обстріли принесли такі результати. Не потрібно чекати, тільки евакуація збереже життя.

Є загиблі та поранені внаслідок обстрілу села Шахтарського. Росіяни поцілили в приватний сектор. У результаті у дворі одного з будинків загинули двоє чоловіків. Обстрілює ворог Вугледар, Авдіївку та прилеглі райони.

Важкі бої тривають у Бахмуті. Основні позиції Сили Оборони тут тримають. Дорога життя працює. У напрямку Іванівського окупанти не змогли прорвати нашу оборону. Евакуація з під-лінії вогню - ускладнена. З інших територій виїхати ще можна. Проте охочих практично немає.