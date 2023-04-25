У Львові наприкінці квітня стартують національні змагання "Ігри Нескорених": як готуються спортсмени з Кривого Рогу [ Редагувати ]
У Львові наприкінці квітня стартують національні змагання "Ігри Нескорених". Участь в них цьогоріч візьмуть понад дві з половиною сотні спортсменів. Одна з найбільших за чисельністю - команда з Кривого Рогу. Підготовку до спортсменів до змагань бачив Артур Терещенко.
Навіть після важких поранень вони рік за роком доводять свою першість на спортивних аренах. 24 мужні воїни з Кривого Рогу, які боронили країни з 2014-го готуються до всеукраїнських "Ігор Нескорених".
Назар Лозовий, військовослужбовець 17-ї танкової бригади- долучився до команди нещодавно. Рік тому в боях під бахмутом 23-річний втратив ноги. Далі були тривале лікування та реабілітація. Тоді Назар і познайомився з капітаном "нескорених" у Кривому Розі. Боєць зрозумів - це можливість стати сильніше - і тілом, і духом.
Назар Лозовий, учасник збірної команди "Ігор Нескорених" з Кривого Рогу:
Усі ми - учасники бойових дій, ми дійсно друг друга розуміємо і не треба навіть зайвих слів. Люди прагнуть не дивлячись на поранення, не дивлячись на інші якісь обставини вони прагнуть досягати якихось вершин, вони займаються регулярно, постійно ну і.. Я пишаюсь тим, що знаходжусь у такій команді.
Назар братиме участь у двох: волейболі сидячи та жиму лежачи. До змагань спортсменів готують найкращі тренери міста.
Олександр Гончар, тренер криворізької команди "Ігор Нескорених" з пауерліфтингу:
З силових видів спорту доступна вправа, зрозуміла і для людей з деякими особливостями, скажемо так, поранення дуже підходить.
Окрім волейболу та паверліфтингу збірна з Кривого Рогу боротиметься за нагороди в настільному тенісі, легкій атлетиці, стрільбі з лука, плаванні та велоспорті..
Валерій Катькін, капітан збірної команди "Ігор Нескорених" з Кривого Рогу:
Подали заявку 256 спортсменів зі всієї України. Ну Кривбас - ето чесно кажучи одна десята, то єсть в мене така гордість, то шо ми такі хлопці сильні, у нас дух криворізький.
Усі учасники команди виступатимуть в особливій спортивній формі. На ній - зображений козак із двома шаблями, що став символом духу незламності героїв з Дніпропетровщини.
Олександр Пискун, куратор збірної команди "Ігор Нескорених" з Кривого Рогу:
Ми - команда і відчуття товариського плеча поруч - це вже 50% успіху. Наші спортсмени-ветерани вже не перший рік приймають участь в змаганнях і завдяки цьому ми знайомі з ветеранами з інших міст. Ми з ними спілкуємося, підтримуємо відношення.
Цьогоріч всеукраїнські змаганні Invictus Games відбудуться у Львові з 28 по 30 квітня. За результатами виступів найкращі спортсмени стануть частиною збірної команди України, яка у вересні братиме участь у міжнародному етапі в німецькому Дюссельдорфі.
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