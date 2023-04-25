Ворог продовжує обстріл Херсонщини, але бійці ЗСУ ефективно працюють. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Вночі ворог продовжив обстріли. В цілому в нас за останню добу 61 обстріл зафіксований, 4 людини отримали поранення. Всі зараз надається медична допомога, стабільний стан у всіх. Окупанти працюють в першу чергу по населеним пунктам, які в зоні 20 км від Дніпра. Використовують вони ще ствольну артилерію, РСЗВ, мінометні системи і нажаль системно використовують керовані авіабомби потужні. Останні тижні ми фіксуємо збільшення кількості таких обстрілів. ЗСУ ефективно працює, аби зменшити кількість таких обстрілів. Ми маємо результати: вони постійно знищують техніку орків, і позиції, з яких вони б'ють по нашим містам", - зазначив Соболевський.

"Пріоритет у роботі по відновленню - це об'єкти критичної інфраструктури. Тобто всі об'єкти, які необхідні для підтримання життєдіяльності наших громад. Якщо ми говоримо про Херсон, у нас не залишилось жодного медзакладу, який хоч раз не був обстріляний. Зараз є можливості дуже оперативно все це відновлювати, щоб ці заклади продовжували роботу. В інших пошкоджених будівлях робиться консервація, відновлення буде вже після того як зміниться безпекова ситуація. Нажаль, зараз недостатньо ресурсів, щоб оперативно відшкодовувати усі збитки і пошкодження, які ворог нам приносить", - заявив заступник голови Херсонської обласної ради.

Також Соболевський прокоментував інформацію, яка почала розганятись останнім часом щодо появи ЗСУ на лівому березі Херсонщини.

"Важко сказати, якою була причина, щоб вони стали розганяти інформацію. Але я хочу сказати, що наші військові дуже часто бувають на лівому березі зараз. Вони проводять рейди і в деяких випадках ця інформація оприлюднюється. ЗСУ працює дуже ефективно. Стосовно вкидів інформації, я ще раз хочу нагадати, що зараз необхідна інформаційна тиша стосовно дій наших військових", - резюмував він.