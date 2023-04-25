Понад 80 прильотів за добу по прикордонню Сумщини. Росіяни били там з мінометів та артилерії. Постраждали сім громад, є руйнування. Та попри все наші бійці продовжують укріплювати оборонні позиції. Детальніше - у наступному матеріалі.

Сумщина. Прикордоння з країною - агресором. Так нині виглядає пункт пропуску Крупець. Сам населений пункт під постійними обстрілами. Ворог веде хаотичний вогонь з артилерії. Також використовують авіацію.

Тут дуже небезпечно, тому терміново необхідно звідси виїжджати.

Тут і далі лишаються люди. Не всі мають можливість евакуюватися. Декому - просто немає куди їхати.

Идешь и оглядываешься, чтобы ниоткуда ничего не упало. Под страхом. День и ночь.

Сумщина має найдовший кордон із російською федерацією - 564 км. Тож, питання удосконалення захисту цивільного населення має велике значення.

Навіть за умов постійних обстрілів наші військові не припиняють зміцнення оборони прокордонних районів. Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують загородження. Крім того, тут цілеспрямовано займаються удосконаленням військової майстерності військовослужбовців.

Ми вживаємо певних заходів для того, щоб мати максимальну обізнаність стосовно положення, стану намірів ворога, який стоїть проти нас. У нас є певні ідеї, що вони можуть прийняти. Завдяки нашій аеророзвідці ми знаємо, що проходить на тій стороні. Звичайно, бачимо рух в той чи інший бік. Відповідно, реагуємо.

Зміцнення позицій триває постійно, адже ворог може завдати удару будь-якої миті.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗС України:

Завдання залишається без змін. Це участь у проведенні стабілізаційних дій. Проведення цих дій. І безпосередньо підготовка оборони. Це дуже важливе завдання. Поки у нас є час - необхідно зміцнювати оборону на вашому напрямку. Тому, час не гаяти. Я бачу, що зроблено дуже багато. Але треба продовжувати, щоб ворог більше не мав можливості пройти цією ділянкою.

Також нашим бійцям передали маскувальні комплекти, генератори та корисні подарунки, від лікарні "Охматдит". На кошти, які там зібрали під час благодійного ярмарку, лікарі купили прилади нічного бачення, щоб захисники могли виявляти ворога у темряві.