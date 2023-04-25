Байден офіційно оголосив про висунення на другий термін президентства [ Редагувати ]
У вівторок, 25 квітня, президент США Джо Байден офіційно оголосив про те, що братиме участь у виборах у 2024 році. Він заявив про це у спеціальному відеозверненні, повідомляє NBC News.
Коли я балотувався в президенти чотири роки тому, я сказав, що ми боремося за душу Америки, і ми все ще боремося. Питання, з яким ми стикаємося, залежить від того, чи буде у нас у наступні роки більше свободи чи менше свободи, більше прав чи менше. Я знаю, якою має бути відповідь. Зараз не час заспокоюватись. Ось чому я балотуюся вдруге.
по темі
У пʼятницю, 7 квітня, президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив на один рік дію режиму низки санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення рф в Україну
Допомога Україні співпадає з інтересами національної безпеки США, тому адміністрація президента продовжить приділяти їй увагу
США не розглядають передачу Україні F-16 зараз. Наразі основна увага зосереджена на наданні допомоги, яка знадобиться у найближчі тижні чи місяці
У п'ятницю, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача
Він нагадав, що питання виборів регулюється Конституцією, Виборчим кодексом та низкою інших законодавчих актів