У вівторок, 25 квітня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця.

"Підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі "Рамштайн". Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки – це життя наших бійців", - сказав він.