Російські окупанти продовжують розповсюджувати фейки. На цей раз вони стосувалися атаки дронами на Севастополь. Проте в українській розвідці заперечили обвинувачення.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова.

Як зазначається, російська сторона звинуватила Україну у "порушенні" забов’язань щодо зернової угоди. Сталося це через атаку дронів на окупований Севастополь. В рф вважають, що безпілотники запускали з акваторії порту Одеси.

Через це окупанти намагаються зірвати зернову угоду.

Водночас українські розвідники наголошують: останні події в Криму стосувалися виключно військових об’єктів. Атака не має жодного відношення до зернової угоди та цивільних портів.

"Україна дотримується міжнародних зобов'язань, у тому числі виконує всі зобов'язання щодо зернового коридору", — наголосив Андрій Юсов.