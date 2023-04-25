В Україні відреагували на спробу росії зірвати зернову угоду [ Редагувати ]
Російські окупанти продовжують розповсюджувати фейки. На цей раз вони стосувалися атаки дронами на Севастополь. Проте в українській розвідці заперечили обвинувачення.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова.
Як зазначається, російська сторона звинуватила Україну у "порушенні" забов’язань щодо зернової угоди. Сталося це через атаку дронів на окупований Севастополь. В рф вважають, що безпілотники запускали з акваторії порту Одеси.
Через це окупанти намагаються зірвати зернову угоду.
Водночас українські розвідники наголошують: останні події в Криму стосувалися виключно військових об’єктів. Атака не має жодного відношення до зернової угоди та цивільних портів.
"Україна дотримується міжнародних зобов'язань, у тому числі виконує всі зобов'язання щодо зернового коридору", — наголосив Андрій Юсов.
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