Зеленський розповів про нові санкції проти рф [ Редагувати ]
Новий план дій щодо подальших санкцій проти росії, який розробила група Макфола-Єрмака, отримають усі ключові лідери світу.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
Глава держави нагадав, що це вже другий такий санкційний план, який представляє група "Макфола-Єрмака". Перший було виконано на 70%.
Зеленський уточнив, що документ містить ті напрямки, за якими можна посилити санкційний тиск проти росії і створити у світі більше стабільності за допомогою "виключення з глобальних відносин усіх деструктивних російських суб'єктів, які працюють на війну".
"Цей санкційний документ буде на столах у всіх ключових лідерів світу як політичних, так і громадських, бізнесових. Санкції проти російського нафтогазового сектора, проти атомної галузі, проти абсолютно кожного, хто допомагає росії обходити вже застосовані обмеження. Це необхідний самозахист міжнародного правопорядку", - додав президент.
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