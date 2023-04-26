У Запоріжжі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У середу, 26 квітня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомляє suspilne.media.
В області оголошено повітряну тривогу.
У Запоріжжі чутно звуки вибухів.
Крім того, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко звернувся з проханням перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
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