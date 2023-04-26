Зеленський призначив посла у Китаї [ Редагувати ]
У середу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України у Китаї. Ним став Павло Рябікін.
Про це свідчить відповідний указ глави держави.
Призначити Рябікіна Павла Борисовича надзвичайним та повноважним послом України у Китайській Народній Республіці.
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