Потужна магнітна буря накриє Землю у найближчі години [ Редагувати ]
Сильна магнітна буря накриє Землю вже ввечері у середу, 26 квітня. За прогнозами фахівців, ця буря стане затяжною і досягне високої позначки у 6 балів.
Вчені зазначають, що ця буря пов'язана з геомагнітною активністю та вибухом у південній півкулі Сонця ще 24 квітня. Саме ця активність викликала яскраві полярні сяйва.
За даними Spaceweathe, спалах у південній півкулі Сонця стався ще 23-24 квітня. Він спровокував полярні сяйва, і геомагнітні хвилі полетіли у бік Землі. Вони досягнуть критичної точки увечері 26 квітня.
Ця буря стане затяжною і за своєю потужністю схожа на березневі магнітні бурі. Фахівці відзначають, що ця буря досягне індексу 6. Такий високий рівень прогнозується 27 і 28 квітня, і лише 29 квітня буря нарешті почне вщухати.
Основні симптоми при магнітній бурі:
- Головний біль, запаморочення, туман у голові, напад мігрені
- Прискорене серцебиття, стрибки артеріального тиску
- Нудота, проблеми із травленням
- Слабкість, сонливість, підвищена стомлюваність
- Порушення концентрації, неможливість сфокусуватися на задачах
- Безсоння чи навпаки - бажання поспати навіть після 8-10 годин сну
- Занепад сил, апатія
- Дратівливість, агресія, підвищена тривожність, депресивні стани
- Загострення хронічних захворювань
- Ломота в кістках та суглобах, біль у місцях минулих переломів чи травм
- При сильних магнітних бурях можуть бути перебої зі зв'язком, збій у роботі деяких систем.
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