Сильна магнітна буря накриє Землю вже ввечері у середу, 26 квітня. За прогнозами фахівців, ця буря стане затяжною і досягне високої позначки у 6 балів.

Вчені зазначають, що ця буря пов'язана з геомагнітною активністю та вибухом у південній півкулі Сонця ще 24 квітня. Саме ця активність викликала яскраві полярні сяйва.

За даними Spaceweathe, спалах у південній півкулі Сонця стався ще 23-24 квітня. Він спровокував полярні сяйва, і геомагнітні хвилі полетіли у бік Землі. Вони досягнуть критичної точки увечері 26 квітня.

Ця буря стане затяжною і за своєю потужністю схожа на березневі магнітні бурі. Фахівці відзначають, що ця буря досягне індексу 6. Такий високий рівень прогнозується 27 і 28 квітня, і лише 29 квітня буря нарешті почне вщухати.

Основні симптоми при магнітній бурі: